Espanha supera os 4 mil mortos devido ao novo coronavírus

O número de vítimas mortais em Espanha devido ao novo coronavírus aumentou esta quinta-feira para4.089, mais 655 que no dia anterior. O país tem agora 56.188 pessoas infetadas.

Há ainda 3.679 pessoas em unidades de cuidados intensivos, 16,2% mais do que no dia anterior.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240 mil infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.



Com Lusa.