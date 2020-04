Coronavírus: médicos alemães despem-se para protestar contra falta de material

Um grupo de médicos alemães decidiram posar nus para chamar a atenção para a escassez no material de proteção individual.Os médicos apelidaram este protesto de Blanke Bedenken (Preocupações Nuas) e os preponentes dizem sentir-se inseguros na linha da frente ao combate à covid-19. Acusam ainda as administrações dos hospitais de não terem respondido aos pedidos feitos nos últimos meses.Nas fotografias agora divulgadas os médicos surgem a cumprir as suas funções regulares só que sem roupa., tapando-se com instrumentos médicos e pastas."A nudez é um símbolo do quão vulneráveis estamos sem proteção", exlicou Ruben Bernau ao jornal médico Ärzte-Zeitung.A Alemanha calcula um total de 155.193 de pessoas diagnosticadas com covid-19 de acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI). As vítimas mortais subiram nas últimas 24 horas para 5.750, mais 110 do que na véspera. Estima-se que o número de pessoas curadas seja de 114.500, um crescimento de 2.500 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o maior estado alemão e o mais afetado com a covid-19, regista 41.070 casos e 1.621 óbitos, seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália com 31.879 casos diagnosticados e 1.131 vítimas mortais.