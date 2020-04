Coronavírus nos EUA: médica na linha da frente encontrada morta

Lorna Breen era a médica responsável pelo departamento das emergências do hospital New York-Presbyterian Allen, em Manhattan. Foi encontrada com ferimentos auto-infligidos este domingo, acabando por morrer no hospital, informou a polícia nova-iorquina.O pai de Breem, também ele médico, confirmou ao jornal norte-americano The New York Times que a filha se tinha suicidado e referiu ainda que a médica de 49 anos não tinha um historial de tentativas de suicídio ou de doenças do foro psicológico.A médica tinha estado a recuperar depois de ter sido infetada com coronavírus, mas tinha já voltado ao trabalho e era uma das pessoas na linha de frente dos hospitais no combate ao vírus.Sobre um último telefonema que teve com a filha, Philip Breen explicou que a médica lhe tinha parecido "desligada" e que se queixara de que muitas vezes os pacientes infetados com o novo coronavírus morriam ainda antes de serem retirados das ambulâncias.Ao jornal norte-americano, o pai fez um apelo: "Assegurem-se que ela é tratada como um herói. Ela é uma vítima como tantas outras que também morreram".Num comunicado, o New York-Presbyterian Allen reforçou que a doutora Lorna "é um herói que levou os ideais mais valorosos da medicina para as linhas da frente do departamento de emergência".O estado de Nova Iorque conta já com 17.500 vítimas mortais diretas da covid-19. O governador Andrew Cuomo revelou que testes aleatórios tinham mostrado que cerca de 25% dos 8,3 milhões de nova iorquinos já tinham sido infetados com o novo coronavírus.No total já morreram 56 mil pessoas nos EUA, o país com o maior valor absoluto de infetados e mortos.O número de infetados subiu para 987.467, com cerca de 111 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.A nível global a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e mais de três milhões de pessoas.Foi criada uma linha de apoio psicológico para médicos a lutar contra a covid-19 em Portugal. As consultas serão de 50 minutos e para aceder a elas os profissionais de saúde inscrevem-se (clinica@ispa.pt ou 911 191 822) e serão depois contactados.Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:SOS Voz Amiga - 16h - 24h;213 544 545912 802 669963 524 660.www.sosvozamiga.org