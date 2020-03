Coronavírus. Louvre fecha as portas temporariamente para estudar resposta ao surto

O Museu do Louvre, em Paris, esteve encerrado durante a manhã deste domingo devido a uma reunião de preparação sobre as medidas a tomar para dar resposta ao surto de coronavírus. De acordo com a Reuters todos os funcionários do principal museu de Paris estiveram presentes na reunião.



Uma porta-voz do museu afirmou que o Louvre deverá abrir após a reunião que deixou centenas de turistas à porta.





A mesma responsável acrescentou que os museus não obrigados a cumprir a ordem do governo que proíbe todas as reuniões públicas em espaços fechados ou confinados com mais de cinco mil pessoas - que levou ao cancelamento da meia-maratona de Paris.

No sábado, o governo francês emitiu esta ordem de forma a tentar conter a propagação do vírus. As medidas anunciadas pelo governo de Emmanuel Macron levaram também ao cancelamento do último dia do Salão da Agricultura, este domingo, em Paris.



Na noite de sábado, França tinha 100 casos confirmados de Covid-19.