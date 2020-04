O antigo juíz espanhol Baltasar Garzón, internado no dia 24 de março com covid-19, teve alta esta quinta-feira. "Ontem, 2 de abril, às 23h00, recebi alta na Clínica Ruber de Madrid da pneumonia bilateral por covid-19 pela qual fui internado", disse Garzón em comunicado.

Baltasar Garzón agradeceu ainda toda a solidariedade e afeto que recebeu durante estes dias, "assim como o apoio daqueles que, com persistência, todos os dias às 20h00, confirmam a sua solidariedade às janelas e varandas, para com os profissionais de saúde". "Todas essas pessoas estão a ser uma componente principal da recuperação daqueles que sofrem doenças causadas pelo vírus, especialmente para combater a solidão que isto gera", continuou.O ex-juíz espanhol deixou ainda um agradecimento à equipa médica e a todos os envolvidos no processo. "Não pude ver as suas caras, nem despedir-me com um abraço, só pude ver os seus olhos, através dos óculos e máscaras de proteção, mas em todos eles vi olhares limpos de vocação, sacrifício, harmonia e entrega aos demais. Estarei sempre em dúvida com todos", concluiu.Garzón foi internado na passada semana depois de ter estado cinco dias em casa com febre. Esteve internado na Clínica Ruber, em Madrid, com insuficiência respiratória.