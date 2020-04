O número de mortos em Itália devido à pandemia do novo coronavírus subiu este domingo para 19.899 - mais 431 nas últimas 24 horas. É o número mais baixo registado desde 19 de março.O país tem 156.363 pessoas infetadas, mais 4.092 que as registadas no dia anterior.A covid-19 matou já 109.300 pessoas em todo o mundo, de acordo com o balanço feito hoje pela agência France-Presse (AFP), a partir de fontes oficiais.O balanço da AFP, com dados coligidos até às 11:00 deste domingo, aponta para 109.300 mortos desde que a doença covid-19 apareceu em dezembro na China.Foram diagnosticados oficialmente mais de 1.780.640 casos de infeção em 193 países e territórios desde o início da pandemia.A doença matou pelo menos 20.608 pessoas nos Estados Unidos, o país com maior número de mortos pela covid-19 e também com o maior número de contaminações.Com mais de 75 mil mortos, a Europa é o continente mais afetado.

Com Lusa.