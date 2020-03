Coronavírus: França ultrapassa as três mil mortes. Morreram 400 pessoas nas últimas 24 horas

O número de mortes em França devido ao novo coronavírus ultrapassou esta segunda-feira os três mil, com 418 vítimas mortais a terem sido registadas nas últimas 24 horas - um novo máximo no país. Ao todo, são 3.024 os mortos devido à Covid-19, fazendo da França o quarto país com mais mortes no mundo.

França tem agora 44.450 casos confirmados de covid-19, um aumento também considerável face à véspera, com mais de 4.276 novos casos diagnosticados e testados nas últimas 24 horas.

Os hospitais franceses têm atualmente 20.946 pacientes confirmados com esta doença e 5.056 pessoas nos cuidados intensivos. Num dia, houve um aumento de 9% de pessoas que atingiram um estado grave devido à doença e precisam de ajuda para respirar,

Jêrome Salomon, diretor-geral da Saúde em França, reforçou esta noite que o número de hospitalizações de pessoas transferidas para os cuidados intensivos deve diminuir a partir do fim da semana.

"A partir deste fim de semana devemos ter menos pessoas que chegam aos hospitais e aos serviços de cuidados intensivos", indicou o responsável, ligando esta possível diminuição com o início da quarentena a 16 de março.

O diretor-geral da Saúde garantiu ainda que as unidades de cuidados intensivos em França foram reforçadas e que há atualmente capacidade de 10.000 camas para pacientes em estado grave no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.