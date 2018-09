Intenção foi anunciada pelo presidente da Coreia do Sul em conferência de imprensa.

Kim Jong Un, o líder norte-coreano, quer avançar rapidamente com a desnuclearização completa da península coreana e voltar a encontrar-se com Donald Trump para acelerar todo o processo. Quem o garante é Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul, que se encontrou com o homólogo norte-coreano numa cimeira esta semana.





"Kim Jong Un expressou o desejo de querer a desnuclearização completa rapidamente e focar-se no desenvolvimento económico. Disse que esperava que Mike Pompeo [o secretário de Estado dos EUA] visitasse a Coreia do Norte em breve, e que também queria uma segunda cimeira com Donald Trump no futuro próximo, para fazer com que o processo de desnuclearização seja rápido."



O presidente sul-coreano afirmou ainda que queria declarar o fim da guerra entre as Coreias no fim do ano e que falaria com Donald Trump acerca desse objectivo.



Presidentes das Coreias subiram montanha lendária juntos

Moon Jae-in e Kim Jong Un foram ao monte Paektu durante o seu encontro em Pyongyang. No último e terceiro dia da cimeira, encaminharam-se para a montanha que fica na Coreia do Norte, junto à fronteira com a China.



Jae-in é conhecido pelo amor ao alpinismo e já foi pelo menos duas vezes aos Himalaias. Tinha o desejo de ir ao monte Paektu. "Tenho um sonho que não posso cumprir há muito tempo, que é caminhar pelo monte Paektu. Penso que o presidente Kim poderá tornar esse sonho realidade", afirmou o presidente sul-coreano na cimeira entre os dois países em Abril.



O monte Paektu é a mais alta montanha da península coreana. Tem 2.750 metros e é o local mítico de origem do povo coreano: surge no hino da Coreia do Sul e em vários elementos de propaganda norte-coreana.