Coreia do Norte mostra mísseis no primeiro desfile militar em dois anos

A Coreia do Norte teve este sábado de manhã bem cedo a primeira parada militar em dois anos. O líder do país, Kim Jong-un, assistiu ao evento que serviu mais uma vez para mostrar novas armas ao mundo. Desta vez foram mísseis balísticos intercontinentais. O desfile realizou-se para assinalar os 75 anos do Partido dos Trabalhadores.A parada realiza-se a menos de um mês das eleições norte-americanas. E os analistas internacionais sublinham que desde os encontros entre Kim Jong-un e Donald Trump, em 2018, que a Coreia do Norte não mostrava mísseis balísticos em paradas militares. O facto de a parada militar ter acontecido tão cedo na manhã de sábado não tem ainda qualquer explicação.Kim Jong-un deixou a garantia de que o país ia continuar a "fortalecer" as suas forças armadas para "auto-defesa e dissuasão".No discurso que fez, o líder da Coreia do Norte, congratulou-se pelo facto de o país não ter qualquer caso de Covid-19. "Desejo as melhoras às pessoas que em todo o mundo lutam contra este vírus diabólico", disse, citado pela BBC Ninguém foi visto com máscara, mas os especialistas internacionais consideram pouco provável que não tenha sido ainda registado nenhum caso de Covid-19 na Coreia do Norte.