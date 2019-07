A Coreia do Norte disparou "vários projéteis não identificados" no mar do Leste, também designado como mar do Japão, informou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, citando o Estado-Maior inter-armas da Coreia do Sul, já esta quarta-feira na hora local.

Na passada quinta-feira, a Coreia do Norte disparou dois mísseis de curto alcance no mar para manifestar a sua irritação com a realização de exercícios militares conjuntos previstos entre forças de Seul e Washington.