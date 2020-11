Premessa necessaria: per tutti quelli che si stanno indignando ed offendendo, il post è più che ironico. A me pareva... Publicado por Michele Grio em Sábado, 31 de outubro de 2020

A mensagem começa com uma nota prévia: "É irónica." Mas o médico Michele Grio quer falar a sério pelo meio da ironia. Tirando uma fotografia que parece que a sala está vazia, mas que na verdade está cheia de doentes e com os médicos em fundo, o médico italiano responde assim às ideias dos negacionistas que têm dito nas redes sociais que as enfermarias estão vazias e que não existe Covid."Não, não está tudo vazio, pedi aos meus médicos e enfermeiros que se desviassem, apenas para fazer a foto." O médico vai continuando a dar descrição do local e do que os médicos fazem dentro do hospital. "Agora não dorminos porque já temos uma idade avançada e passamos o tempo a comer e beber. Não acredita? Pois bem, a TorinoGrio organiza a partir de amanhã [este domingo] visitas guiadas à reanimação e às alas Covid. Será para mim um prazer guiá-lo pessoalmente e levá-lo numa agradável viagem, no que para nós é um cenário dantesco, mas que para si é apenas exagerado."O médico acrescenta ainda uma consideração em relação ao material de proteção. "Já me esquecia, eu uso máscara e fato de proteção, a vocês não vos serve, mas tenho uma cama com um ventilador e monitorização contínua muito invasivo. Na casa de banho, porque o armário já está ocupado."