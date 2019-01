Autoridades espanholas desistem de furo horizontal para tentar chegar à criança de dois anos que no domingo caiu num poço em Málaga. Uma nova estratégia é posta em marcha.

Mais de 90 horas depois de Julen ter caído num poço com cerca de 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, em Málaga, as operações de resgate continuam. Os socorristas estão convencidos "a 100%" de que as operações não devem demorar muito mais, tendo alterado a estratégia de socorro.



A consistência do terreno onde se encontra este poço, em Totaclán, deixa as autoridades optimistas, explica o El Español. Após se ter tentado um furo horizontal, na diagonal, a estratégia passa agora um furo paralelo na vertical para chegar ao local onde estará Julen Jiménez - debaixo de uma massa de terra compacta a cerca de 73 metros de profundidade. Na manhã desta quinta-feira começaram a chegar ao local camiões que transportavam tubos metálicos. Estes deverão ser utilizados no revestimento dos furos para proteger Julen de eventuais derrocadas de terra.



A largura do poço tornou impossível que as equipas de resgate o atravessassem, complicando a operação. O perigo de deslizamento de terras também aumenta a dificuldade da operação. Citado pelo La Vanguardia, o porta-voz da Guardia Civil não quis dar um prazo exato para a construção do poço paralelo. No entanto, afirmou que poderá estar pronto nas próximas 24 a 48 horas.



"Não paremos até tirar o meu menino dali de dentro"

Na quarta-feira, em conferência imprensa, o pai de Julen não tinha perdido a esperança que o filho seria salvo. "Continuo a ter esperança que o meu filho esteja vivo", disse José Roselló.



"Estamos aqui há três dias mas parecem seis meses. Está a ser eterno, a minha mulher está desfeita. Estamos mortos", confessou. Estava acompanhado por Juan José Cortés, o pai de Mariluz, a menina que desapareceu em 2008 e foi encontrada morta em Huelva. "Não paremos até tirar o meu menino dali de dentro", pediu.



Encontrado cabelo do bebé

Também na quarta-feira foi revelado que cabelos de Julen foram encontrados dentro do poço. "Foi encontrado um pouco de cabelo no túnel e as provas realizadas pela Guardia Civil revelam que é da criança. Dá-nos uma certa certeza de que o menino está ali, no poço", disse Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado do governo de Andaluzia, ao Cadena SER.



A descoberta tinha sido feita no domingo mas só foi comunicada após se terem realizados os testes de ADN.