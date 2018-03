Casa Branca anunciou a saída de Gary D. Conh. Decisão surge depois da a intenção de Trump de aumentar os impostos sobre o aço e o alumínio.

O mais importante conselheiro económico de Donald Trump, Gary D. Cohn, vai abandonar o cargo. A decisão foi anunciada esta terça-feira pela Casa Branca e é o último episódio de várias saídas da administração Trump.



As fontes oficiais citadas pelos media norte-americanos garantem não haver nenhum motivo específico para que Cohn deixe a equipa do presidente norte-americano.



Mas a decisão surge depois de Trump anunciar a intenção de aumentar os impostos sobre o aço e o alumínio.



Ainda esta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que a União Europeia não tratou bem os Estados Unidos no que concerne às relações comerciais.





"É praticamente impossível fazermos negócio com eles [UE]. No entanto, eles conseguem enviar viaturas e tudo o resto para os Estados Unidos", disse Donald Trump, citado pela agência AFP, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.