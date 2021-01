Congresso confirma Joe Biden como presidente dos EUA

O Congresso norte-americano certificou os votos do Colégio Eleitoral e confirmou Joe Biden como o próximo presidente dos EUA. O democrata alcançou 306 votos do colégio eleitoral, contra os 232 de Donald Trump.



Biden e Kamala Harris ultrapassaram assim os 270 votos necessários para vencer as eleições depois das objeções à contagem de votos em vários estados norte-americanos serem rejeitadas no Senado e na Câmara dos Representantes.



No final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes de Trump que semeou o caos no Capitólio, o vice-presidente republicano Mike Pence validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata.

Após a certificação dos resultados das eleições presidenciais norte-americanas, a Casa Branca emitiu um comunicado que assegurava a transição pacífica do poder.

Ao declarar os resultados finais, o ainda vice-presidente Mike Pence afirmou que esta "seria considerada uma declaração suficiente das pessoas eleitas presidente e vice-presidente dos EUA".

A certificação dos votos foi marcada pela invasão de manifestantes ao Capitólio, que resultou em quatro mortes e 52 detidos. Dentro da Câmara dos Representantes, os elementos de segurança tiveram que encostar mobília às portas para evitar a entrada dos apoiantes de Trump. Os congressistas conseguiram fugir.