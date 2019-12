Três ex-futebolistas condenados a 38 anos de prisão por abusar de menor

Três ex-futebolistas do clube espanhol Arandina foram esta quinta-feira condenados a 38 anos de prisão por uma agressão sexual a uma jovem de 15 anos. Os factos remontam a 2017, quando Víctor Rodríguez, Carlos Cuadrado e Raúl Calvo tinham 22, 24 e 19 anos, respetivamente.A pena, segundo explicam os meios de comunicação espanhóis, foi a pedida pela procuradoria. No entanto, as acusações que foram comprovadas têm, de acordo com o Código Penal espanhol, uma pena máxima de 20 anos. Cada um foi condenado a 14 anos por agressão sexual e 24 por cooperação na agressão sexual dos outros dois condenados.A 24 de novembro de 2017 os três homens convidaram a menor à casa que dividem em Aranda de Duero "para manter relações sexuais, sabendo a sua idade", explica o El País. Ali, a vítima negou-se a envolver-se com os ex-futebolistas, tendo sido forçada. Segundo explicou a menor em tribunal, submeteu-se para evitar "males maiores".A sentença, à qual a defesa dos condenados vai recorrer, refere uma agressão sexual "com acesso carnal em forma bucal" e revela "a existência de intimidação ambiental pelo facto de terem atuado os três acusados, em sua casa, com a luz apagada e por surpresa, sem que a menor pudesse reagir, devido a uma diferença de idades e complexidade física dos acusados".À saída do tribunal, os três condenados mostraram-se "chateados" pela sentença, escreve o El Mundo. "Não fizemos nada", garantiu Carlos Cuadrado, assegurando estar disposto a "lutar sempre pela igualdade, ainda que agora nos estejam a f**** por todos os lados"."É uma vergonha muito grande, não percebo nada. Não se está a fazer justiça", declarou Raúl Calvo, o condenado mais jovem. "Não aconteceu nada naquela casa".

"Tragam provas", disse Víctor Rodríguez. "Se me trouxerem provas eu vou para a prisão e pago. Mas quem é que eu matei? 38 anos de quê? Que provas há?"

A sentença inclui ainda uma indemnização de 50 mil euros à vítima, que os condenados terão de pagar de forma conjunta e solidária. Durante 15 anos os homens não poderão aproximar-se a menos de um quilómetro da vítima.



O julgamento, que ocorreu entre 21 e 28 de novembro, aconteceu à porta fechada para garantir a privacidade da menor.