Como os civis travaram o ataque na ponte de Londres

Esta sexta-feira, um homem com uma faca feriu várias pessoas na London Bridge, em Londres. O momento em que o suspeito é controlado por vários civis, e pelas autoridades, foi filmado e partilhado nas redes sociais. Um dos civis, inclusive, tira a faca ao suspeito e afasta-se do local da confusão.





HLOBlog,

O vídeo, partilhado no Twitterfoi editado e cortado na parte em que as autoridades disparam sobre o suspeito.

Uma pessoa foi abatida pela polícia britânica na London Bridge após ter atacado várias pessoas com uma faca, revelaram as autoridades. A ponte e a zona envolvente foram evacuadas.



A Polícia Metropolitana de Londres está a tratar o incidente como possível terrorismo. Segundo o jornal britânico The Guardian, cinco pessoas ficaram feridas na sequência do ataque.





O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, reagiu aos acontecimentos "chocantes". "Os meus pensamentos estão com as vítimas do incidente. Obrigado à polícia e aos serviços de emergência que estão a responder no local", escreveu no Twitter.