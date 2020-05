A venda de álcool em bares foi proibida e os ginásios foram fechados. A maioria dos restaurantes e cafés foram fechados e os que ficaram de portas abertas foram obrigados a reduzir o número de lugares e a aumentar a distância entre os clientes.



Apesar de muitas destas medidas terem sido vistas como drásticas, o governo nunca ordenou um confinamento obrigatório, confiando nos esforços da comunidade para conter o vírus. Os casos diários foram-se reduzindo e no dia 19 de abril registou-se o último caso de infeção local.



"Acredito que o tempo para algum relaxamento e para o levantamento de algumas restrições que pusemos ao contacto social chegou", afirmou esta terça-feira Carrie Lam antes de anunciar o fim de algumas restrições.



Mas apesar de as novas diretrizes - entre as quais está a permissão de ajuntamentos maiores e da abertura de alguns negócios - entrarem em vigor esta sexta-feira, a líder do Executivo de Hong Kong, suportada por especialistas de saúde, pediu aos cidadãos que não baixem a guarda demasiado cedo. "É demasiado cedo para celebrar", ressalvou.



Lento regresso à normalidade

Na segunda-feira foram reabertos os espaços recreativos e desportivos. Foram também retomados os serviços para apoiar a comunidade mais vulnerável, deficientes ou idosos. Segundo o secretário de Estado da Economia, "a gora a prioridade imediata é reavivar a economia".



As escolas permanecem fechadas em todo o território, mas a partir do dia 27 de maio irão reabrir gradualmente - com os alunos a regressar às salas de aula de forma faseada.



A partir desta sexta-feira, o número de pessoas que se poderão reunir em público passará a ser de oito, em vez das quatro permitidas até agora. Alguns ginásios, cabeleireiros e bares vão também ser autorizados a reabrir - sempre com restrições ao número de clientes.



No entanto, a comunidade médica alerta a comunidade para continuar alerta. "É muito cedo para dizer que as transmissões locais terminaram", disse à CNN o médico Chuang Shuk-Kwan. "Como o período de incubação é de 14 dias, as autoridades precisam de ter dois períodos completos de incubação – 28 dias - sem infeções para declarar o fim das transmissões locais", acrescentou.



No total, Hong Kong registou 15 novos casos de covid-19 desde o dia 20 de abril - todos os casos foram de pessoas que tinham viajado recentemente. O total de casos no território passou assim a ser de 1.041, havendo quatro mortes a registar.

No final de fevereiro, quando Hong Kong tinha acabado de começar a baixar a guarda contra a covid-19, uma segunda vaga atingiu o país. Depois de um breve período com um reduzido número de casos do novo coronavírus, um pico de infeções levou mais uma vez ao aumento das medidas de contingência. Mas sem casos de transmissão local nas últimas duas semanas, esta segunda vaga foi bem controlada. Como?O pânico começou no início de fevereiro, com multidões a esvaziarem as prateleiras dos supermercados, acabando com o stock de papel higiénico, máscaras e gel desinfetante. Apesar do pânico inicial, o número de casos manteve-se relativamente baixo: no início de março, o território registava apenas 150 casos de covid-19, apesar de partilhar fronteira com a China continental.Com a pandemia a ultrapassar as fronteiras da China e a atingir vários países, estudantes e residentes de Hong Kong começaram a regressar ao território. No final do mês, registavam-se já mais de 700 casos de infeção.Foi nessa altura que o Executivo liderado por Carrie Lam decidiu proibir os não residentes de entrar no território e implementar restritivas medidas de quarentena e de testagem a todos os que chegavam. Foram inclusivamente distribuídas pulseiras eletrónicas para aqueles que eram obrigados a ficar em quarentena, de forma a controlar os seus movimentos.