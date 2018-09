Os dois alegados espiões russos responsáveis pelo ataque em Salisbury que deixou hospitalizados durante semanas o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha, Yulia, contrabandearam o gás novichok pelo aeroporto de Gatwick sem serem detectados pelas autoridades ou medidas de seguranças.

A informação foi admitida por Ben Wallace, ministro da segurança britânico, à Câmara dos Comuns. "Houve claramente alguma tentativa de criar uma forma de evitar as nossas medidas de segurança", afirmou o político. "Indubitavelmente, no fim da viagem pelo aeroporto, um dos postos de verificação de bagagens não estava a funcionar devidamente", reconheceu Wallace, depois de já ter sido revelado que o novichok foi transportado num frasco de perfume Nina Ricci. "A garrafa foi depois irresponsavelmente descartada na rua, com o potencial para matar ou magoar centenas e centenas de pessoas", frisou.

Procuradores ingleses já acusaram dois homens russos - Alexander Petrov e Ruslan Boshirov – de tentativa de homicídio de Sergei Skripal, num ataque venenoso que vitimou Dawn Sturgess, uma mulher inglesa que faleceu no hospital dias depois de ser infectada.