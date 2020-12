Greg Hunt, o ministro da saúde australiano, reconheceu que serão ainda precisos alguns ajustes, mas que o plano está já bastante avançado.

O governo da Nova Zelândia vai criar uma "bolha" livre de quarentena com a Austrália durante o primeiro trimestre de 2021, como forma de alimentar o turismo naquele país, informou a primeira-ministra neo-zelandesa, Jacinda Ardern. O governo australiano já confirmou que as conversações estão a acontecer para tornar esta realidade possível e que está satisfeito com a estratégia.Ardern informou que há ainda acertos que têm de ser feitos, mas que a ideia será estabelecer uma lista de "zonas seguras" que poderiam entrar na Nova Zelândia sem terem de fazer quarentenas, mantendo mais restrições para regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. A governante lembrou que o país do hemisfério sul tem "a taxa de letalidade por covid-19 mais baixa do mundo, bem como o menor número de casos ativos nos países da OCDE".Tanto a Austrália como a Nova Zelândia têm sido apontados como exemplos no combate à pandemia e é por isso que estão entre os primeiros a apresentarem planos para um regresso às viagens aéreas com restrições mínimas.Até ao momento, os australianos estão probiidos de entrarem na Nova Zelândia, e os habitantes daquele arquipélago são escusados de fazer quarentena ao chegarem à Austrália, mas devem manter-se isolados duas semanas no regresso.A criação de bolhas pode ser uma solução seguida por mais Estados para começar um regresso à normalidade no setor do turismo.