Katie Pavlich, que não escapou às críticas, defendeu ainda que os norte-americanos não recebem "créditos suficientes" por esse gesto.

A comentadora da Fox News Katie Pavlich afirmou, esta terça-feira, durante o programa Outnumbered, que os EUA foram o primeiro país a abolir a escravatura, erro histórico que lhe valeu fortes críticas.

"Continuam a culpar os EUA pelo pecado da escravidão mas a verdade é que, ao longo da história da humanidade, a escravatura existiu e a América surgiu como o primeiro país a acabar com ela num espaço de 150 anos", disse Pavlich, quando pretendia contestar as palavras da democrata Elizabeth Warren, que apelou a um debate nacional sobre as injustiças da escravatura norte-americana e o seu impacto nas várias gerações de negros no país. A comentadora defendeu ainda que os EUA "não têm crédito suficiente" pela sua ação.

Is it hard for @KatiePavlich to be a complete moron? The utter stupidity. https://t.co/X882Qvappc — Soledad O'Brien (@soledadobrien) 19 de março de 2019





Os comentários de Pavlich não passaram incólumes e a jornalista Soledade O’Brien, através do Twitter, chamou à comentadora uma "completa idiota". A republicana respondeu, admitindo que devia ter dito "um dos primeiros países a abolir" a escravatura, mas que a base da sua ideia se mantinha correta. Na resposta, O’Brien mandou Pavlich estudar melhor os temas que comenta.