A sentença de vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional é obrigatória no caso das acusações feitas a El Chapo, mas o Ministério Público americano pede ainda reparos ao governo no valor de $12,7 mil milhões, ou cerca de €11,3 mil milhões.

O valor é dado como estimativa conservadora do volume de negócio das operações de El Chapo no país, de venda de drogas como marijuana, cocaína, heroína e metanfetaminas. A defesa do traficante chamou o número de fictício, já que as autoridades americanas ainda não conseguiram localizar o espólio do criminoso.

Os Estados Unidos pedem ainda ao juiz Brian Cogan que acrescente simbolicamente 30 anos à pena de Guzmán, apelidando-o de "impiedoso e sanguinário". Durante o julgamento, foram revelados pormenores sórdidos sobre o reino de El Chapo, como o facto de manter relações sexuais com menores ou ter enterrado vivos membros de gangues rivais.

Com um património no valor de mil milhões de dólares, El Chapo foi considerado, em 2011, o décimo homem mais rico do México pela Forbes. É tido como o narcotraficante mais rico e influente da história, ultrapassando, no seu auge, o poder de Pablo Escobar.





Problemas com a água da prisão

Depois de ter começado a sua vida nos campos de canábis de Sinaloa, Guzmán prepara-se para passar o resto da vida na prisão federal de Florence, Colorado - de alta segurança. Lá, estão o "Unabomber" Ted Kaczynski, o bombista de Oklahoma Terry Nichols, e o bombista da maratona de Boston Dzhokhar Tsarnaev, que aguarda a aplicação da pena de morte.



Guzmán queixou-se das condições da prisão de Manhattan, onde se encontra em regime de solitária desde 2017. Lá, ganhou recentemente outro vizinho famoso: o milionário Jeffrey Epstein, suspeito de tráfico de menores e de abuso sexual a menores.



Uma das suas queixas é sobre o sabor da água: segundo os advogados, o antigo narcotraficante consegue ver a humidade na torneira e sentir o sabor adulterado da água.





