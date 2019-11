Atualmente existem sete centrais nucleares em funcionamento na Alemanha, um número que o Governo espera que seja nulo até 2022. No entanto, mantém-se uma questão que parece impossível de resolver: onde armazenar os 28 mil metros cúbicos de resídeuos nucleares que estavam nas centrais? Há uma equipa dedicada à procura do sítio ideal, mas ainda não chegaram a nenhuma conclusão.Como aponta à CNN a professora Miranda Schreus, que faz parte desta equipa, todos os sítios onde os resíduos nucleares estão armazenados no país foram "apenas desenhado para conter os resíduos por algumas décadas", não sendo assim uma opção permanente. Estes 28 mil metros cúbicos são resíduos de alta radioatividade que incluem as barras de combustível nucelar já usadas, material que, segundo Schreus, poderá causar morte instantânea a pessoas que tenham contacto com ele.O sítio ideal tem de ser estável a nível geológico, "não pode ser sismico, nem ter sinais de qualquer curso de água e a pedra não pode ser demasiado porosa". O material ideal para tal seria o granito, mas esta não é uma pedra muito comum em território alemão. Para além disso, e devido a todos os riscos que envolvem estas matérias, ninguém quer ter um cemitério de resíduos nucleares à porta de casa.A operação terá de estar concluída entre os 2130 e 2170, um esforço que será também conjunto com a próxima geração de cientistas.