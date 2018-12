A menor, da Guatemala, morreu de desidratação após ter sido detida, com a sua família, por ter atravessado ilegalmente a fronteira do México para os EUA.

Uma criança de sete anos morreu de desidratação após ter sido detida, juntamente com a sua família, por ter atravessado ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos, anunciou as U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Segundo os registos da CBP, avançados pelo Washington Post, a menor, nascida na Guatemala, foi detida na fronteira com 163 pessoas no dia 6 de Dezembro, pelas 22h00, perto da localidade de Lordsburg, no Novo México. Começou a ter convulsões às 6h25 do dia 7 de Dezembro.

De acordo com os paramédicos que a socorreram, a menina estava com 40,9 graus de febre. Não tinha "comido nem bebido água durante vários dias", explicou a CBP.

Transportada para o hospital pediátrico em El Paso de helicóptero, acabou por falecer menos de 24 horas depois.

Em comunicado enviado ao Washington Post, a autoridade de protecção das fronteiras dos Estados Unidos apresentou as suas "mais sinceras condolências à família da criança". No entanto, rejeito ter havido falhas da parte dos agentes. "Os agentes da CBP tomaram todas as medidas possíveis para salvar a vida da criança sob as circunstâncias mais difíceis. Como pais e mães, irmãos e irmãs, sentimos a perda de qualquer criança", disse Andrew Meehan, porta-voz da CBP.

Segundo o jornal, este é um problema que se pode agravar nos próximos tempos devido ao actual perfil das pessoas que procuram asilo nos EUA.