Após os colombianos terem falhado a eleição directa do seu novo chefe de Estado este domingo, na primeira volta das presidenciais, está marcado para o próximo dia 17 de Junho uma disputa decisiva entre candidatos de lados opostos do espectro político.

De um lado está Iván Duque, um ultraconservador e extremista de direita que se opõe ao acordo de paz com a ex-guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e que recolheu cerca de 39% dos votos este domingo - ficando aquém dos 50% necessários para ganhar as presidenciais na primeira volta. Do outro, Gustavo Petro, um ex-líder da dissolvida guerrilha M-19 e antigo presidente de câmara de Bogotá, que ficou em segundo com cerca de 25% dos votos.

Apesar de Duque ser o favorito nas sondagens para a segunda volta, Petro poderá ter uma enorme ajuda para a vitória na segunda volta com o possível apoio de Sergio Fajardo, o candidato da Coalizão Colômbia, de centro-esquerda, que ficou com 23% dos votos este domingo. Os outros dois candidatos, Germán Vargas Lleras e Humberto de la Calle, não chegaram aos 10% dos votos combinados e o seu poder eleitoral não deverá representar grandes diferenças entre Duque e Petro.

A votação espelhou a polarização existente no país, com Duque a sustentar a sua campanha numa economia amiga dos mercados e com Petro a criticar as empresas multinacionais de extracção de minérios que operam no país.

A este panorama há ainda a acrescentar a nuvem negra que paira sobre os partidos de esquerda, deixando os votantes apreensivos sobre uma possível ruína económica como a que tem assolado a Venezuela – uma crise que causou a evasão de mais de um milhão de venezuelanos para a Colômbia. Petro foi um apoiante firme de Hugo Chávez, o ex-presidente da Venezuela ao qual muitos culpam pelo estado actual do país.

De acordo com a agência Reuters, esta foi a primeira vez na história moderna do conservador país sul-americano que um candidato de esquerda chega à segunda volta de uma eleição presidencial, uma perspectiva que, nas últimas semanas, tem assustado investidores da quarta maior economia da América Latina.

A votação deste domingo tomou particular significância, dado que esta foi a primeira eleição presidencial desde que foi anunciado o acordo de paz entre o governo colombiano e o grupo rebelde de esquerda das FARC. O pacto marcou, formalmente, o fim de cinco décadas de uma guerra que matou cerca de 220 mil pessoas e desalojou cerca de 7 milhões, segundo o The Guardian, mas não conseguiu angariar o voto do público que, no final de 2016, rejeitou o acordo num referendo.

Também neste aspecto, os dois lados das presidenciais colidem: Duque – discípulo do antigo presidente colombiano Álvaro Uribe e o grande favorito para tomar a presidência da Colômbia em Junho – é publicamente contra este acordo de paz e referiu no último debate que este tem vindo a "enganar os colombianos"; Petro, por sua vez, promete mantê-lo, chamando-o de "acordo com a sociedade para viver sem violência".

Duque quer reduzir impostos e remodelar o acordo de modo a impedir que ex-comandantes das FARC possam vir a ocupar lugares no congresso, tendo em conta que muitos entregaram as armas para se dedicarem à política.

Petro quer retirar poder à elite colombiana, reduzindo a dependência económica do país das fontes de energia e já anunciou medidas que têm metido em sentido empresários, como a compra de terras pelo governo. Mas, a não ser que consiga convencer os partidos moderados a aderir ao seu movimento progressista, as suas hipóteses de ganhar no próximo mês são remotas.