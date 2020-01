Carta que anunciava saída dos EUA do Iraque era apenas um rascunho

A coligação internacional liderada pelos EUA enviou uma carta às forças militares do governo de Bagdad a anunciar que ia abandonar o Iraque para respeitar a soberania do país. Porém, não quer dizer que a decisão se vá tornar realidade porque a missiva era apenas um rascunho.

Mas logo depois, num momento de aparente contratição, a Casa Branca veio dizer que a informação não era verdadeira. "Não há qualquer decisão de saída do Iraque", garantiu o secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, citado pela AFP. Já à Sky News, um comandante norte-americano disse que os EUA estão a reduzir o número de tropas por "razões de segurança" mas que não vão sair do país.Foi então presido que o chefe do estado-maior general das forças armadas norte-americanas, Mark Milley, viesse esclarecer o que se tinha passado. A carta é "genuína", mas é um rascunho e "não devia ter sido enviada". "Foi um erro de McKenzie", comandante do comando central dos EUA, disse Milley, citado pela AFP.Por estes dias, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução em que pede ao governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano. Segundo o ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho , os 34 militares lusos integrados na coligação internacional, que junta mais de 70 países, dos quais cerca de 40 com tropas no terreno, estão afetos em exclusivo ao treino e formação das forças iraquianas. Na missão da NATO , iniciada em 2018 e também de formação e treino, está, desde dezembro passado, uma major portuguesa, colocada igualmente na base de Besmayah.Esta decisão de Bagdad surgiu num momento de tensão entre os EUA e o Irão que tem como outro cenário o Iraque. Na passada sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump , ordenou um ataque aéreo para matar o general Qasem Soleimani , comandante da força de elite iraniana Al-Quds. O assassinato aconteceu junto ao aeroporto internacional de Bagdad. No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.Esta decisão do presidente dos EUA ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei , prometeu vingar a morte de Soleimani e o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano disse que a vingança ocorrerá "no lugar e na hora certos". Trump já ameaçou o Irão com "enormes represálias" caso ocorram ataques iranianos contra instalações norte-americanas no Médio Oriente.Tanto para os seus apoiantes, como para os seus críticos, Qassem Soleimani, que desempenhou um papel importante no combate aos 'jihadistas', era encarado como o homem-chave da influência iraniana no Médio Oriente: reforçou o peso diplomático de Teerão, nomeadamente no Iraque e na Síria, dois países onde os Estados Unidos estão envolvidos militarmente.Com Lusa(notícia atualizada às 22h22 com as declarações de Mark Milley)