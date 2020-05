Colchas e avião privado: como o rei do Butão ajudou um turista com Covid-19

Não é só o país mais feliz do mundo, como lhe chamam, agora o Butão é também dos mais seguros no que respeita à Covid-19. O rei Jihme Khesar emprestou o seu avião privado para levar o primeiro infetado por coronavírus no país – um turista norte-americano.

O homem chamado Bert Hewitt, um reformado de 76 anos, de Maryland, praticante de escalada, paixão que o leva a viajar para os lugares mais remotos. Ele e a mulher, Sandi Fischer, decidiram ir à Índia e depois ao Butão, o pequeno reino com menos de 800 mil habitantes, situado na cordilheira dos Himalaias, que faz fronteira com gigantes como a China e a Índia. Quando lá chegaram, a 4 de março, Hewitt queixava-se de fortes dores no estômago e dificuldade em respirar. Foram ao hospital da capital, Thimbu, e a 6 de março o teste à Covid-19 deu positivo. Confirmava-se o pior: o vírus tinha chegado ao país.

Pijamas azuis e colcha de seda

Hewitt e a mulher foram isolados e o rei enviou-lhes dois pijamas azuis e uma colcha de seda para que se sentissem mais cómodos. Feito o diagnóstico, Jihme Khesar controlou diretamente o percurso do casal e com quem havia tido contacto desde que chegara ao país. Em apenas 24 horas, 73 pessoas foram isoladas em quarentena e outros 225 indiretos foram obrigados a ficar nas suas casas até novo aviso.

De todos, a única que deu positivo foi a mulher de Hewitt, mas permaneceu assintomática. Apesar da dependência das importações, o monarca decretou o encerramento das fronteiras, a 22 de março, e impôs rigorosas regras de quarentena aos butaneses que regressavam do estrangeiro, a maioria estudantes nos EUA e no Reino Unido, que chegaram infetados. Estas medidas fizeram com que o país registasse apenas 27 infetados e nenhuma morte até agora.

Avião emprestado pelo Rei

Hipertenso e com o sistema imunológico fragilizado, o prognóstico do americano não era animador e o seu estado piorava de dia para dia, mesmo estando ligado a um ventilador. Na manhã do dia 14 de março, o casal foi transferido para os Estados Unidos, num avião ambulância emprestado pelo próprio rei, numa viagem que durou mais de 30 horas.

Jihme Khesar, de 40 anos, é adorado pelo seu povo, sobretudo pela sua história de amor com Jetsun Pema, de 29, com quem se casou em 2011. O primeiro filho, Gyalsey, nasceu em fevereiro de 2016 e o segundo, no passado dia 19 de março, em plena pandemia. Jetsun, a rainha mais nova do mundo, é conhecida pela "Kate Middleton dos Himalaias" por também ser de origem plebeia. O casal é muito popular e a imagem de marca do Butão, considerado um exemplo pelo Banco Mundial pela descida dos níveis de pobreza e o cuidado com o meio ambiente.