Pelo menos 19 pessoas morreram e centenas de pessoas estão desaparecidas no Laos devido ao colapso de uma barragem hidroeléctrica que destruiu milhares de casas.

Esta terça-feira, 24, 5 milhões de metros cúbicos de água varreram o sul do país e inundaram as vilas de Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin and Samong. O acidente com a barragem hidroeléctrica Xepian-Xe Nam Noy levou as autoridades a tentarem evacuar de barco as pessoas que ficaram presas na água.

Toda a região do distrito San Sai ficou submersa, vendo-se apenas telhados e copas de árvores. De acordo com o The Guardian mais de 6.600 pessoas estão sem casa.









A companhia que construiu a barragem diz que a chuva provocou o colapso desta. "Estamos a coordenar uma equipa de emergência e a planear a evacuação e salvamento dos residentes", afirmou um porta-voz da companhia de construção, citado na Reuters.



A barragem é um factor essencial para o país que pretendia vender energia aos países vizinhos. O objectivo era exportar 90% da energia produzida para a Tailândia, fazendo desta infra-estrutura uma fonte de lucro para o país.

Organizações Não Governamentais, cientistas e ambientalistas já tinham alertado para as repercussões que poderia ter para a construção de uma barragem no rio Mekong, um dos maiores do mundo. Já o ano passado, outro dique tinha ruiu provocando inundações em sete aldeias e arruinou culturas agrícolas.

Apesar da preocupação com as barragens hidroeléctricas por parte de ambientalistas e cientistas, o governo do Laos terá ignorado as mesmas.