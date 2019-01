A cirurgiã holandesa suspensa por um painel de especialistas por práticas de negligência em cuidados pós-operatórios de um paciente ganhou uma ação legal contra a Google. Viu a sua pena ser suspensa e está novamente autorizada a praticar medicina.

Segundo noticia esta segunda-feira o The Guardian, a médica pediu à Google que apagasse todos os resultados relacionados com o caso do motor de busca. No entanto, sempre que o nome da cirurgia era escrito no motor de pesquisa, os utilizadores eram encaminhamos para um site, um género de "lista negra", com nomes de médicos que tinham sido suspensos.

Após pedir à empresa e à justiça holandesa que os links fossem removidos, e depois de o pedido ter sido rejeitado, o tribunal de Amesterdão decidiu a favor da cirurgiã naquele que é considerado o primeiro caso de "direito a ser esquecido". De acordo com o tribunal, o nome da médica aparecer nessa lista "sugere que é incapaz de cuidar de pessoas".