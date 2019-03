União Europeia encerra espaço aéreo a voos do Boeing 737 MAX 8

Os três países europeus juntam-se então à lista de outros 16 que já baniram, ainda que temporariamente, estes modelos da Boeing de circularem no seu espaço aéreo. Entre os países estão a China, o México, Braisl, Argentina, Irlanda e Países Baixos.



Desde o passado domingo que vários reguladores aéreos emitiram ordens de interdição a estes modelos da fabricante norte-americana.



Entre as empresas que optaram por suspender os voos do Boeing 737 MAX 8 estão a Norwegian, o Icelandair Group, o Tui Grupo (a maior operadora de turismo do mundo), a Aerolineas Argentinas, a Aeroméxico, a brasileira Gol, a indiana Jet Airways, a marroquina Royal Air Maroc e a própria Ethiopian Airlines.



O Reino Unido foi o primeiro país europeu a suspender os voos do Boeing 737 MAX 8, seguido pela Alemanha.



O Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines despenhou-se no domingo de manhã, poucos minutos depois de ter descolado de Adis Abeba para a capital do Quénia, Nairobi.



O acidente provocou a morte das 157 pessoas (149 passageiros e oito tripulantes) que seguiam a bordo.



As vítimas são de 35 nacionalidades e pelo menos 19 eram funcionários das Nações Unidas, alguns dos quais iam participar numa cimeira dedicada ao ambiente, em Nairobi.



As ações da Boeing caíram na segunda-feira 5,33% na bolsa de valores de Wall Street, fazendo com que a sua capitalização no mercado tenha reduzido em quase 13 mil milhões de dólares. Os títulos do fabricante norte-americano caíram hoje 2% na abertura da bolsa de valores.



A Boeing indicou que irá atualizar o software de controlo de voo da aeronave 737 MAX para "torná-lo ainda mais segura" antes de abril, data limite que a Agência Federal de Aviação norte-americana (FAA, em inglês) impôs.



A empresa com sede em Chicago (Illinois) disse num comunicado que começou a desenvolver uma atualização de software com a FAA após o acidente do avião (mesmo modelo) da Lion Air na Indonésia, em outubro de 2018, e que irá aplicá-lo à sua frota "nas próximas semanas" e finalizado antes de abril.



Com Lusa

A União Europeia foi a última a decidir encerrar todo o seu espaço aéreo a voos do Boeing 737 MAX 8, de acordo com uma notícia avançada pelo jornal espanhol El País. OReino Unido, a Alemanha e a França já tinham acordado banir aviões do modelo 737, da Boeing na sequência do acidente que fez 157 vítimas mortais na Etiópia, com um avião do mesmo modelo. Donald Trump já afastou a ideia de impor estas sanções.A decisão foi da Agência Europeia da Aviação.