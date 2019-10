Cinco membros do Estado Islâmico fugiram de prisão na Síria

Cinco membros do Estado Islâmico escaparam esta sexta-feira de uma prisão no nordeste da Síria depois de explosões protagonizadas pela operação militar da Turquia na região.





junto à fronteira com Nusaybin, na Turquia.





De acordo com o porta-voz da aliança curda Força Democrática Síria (SDF), o episódio aconteceu na cidade de Qamishli,O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan afirmou que a Turquia não irá parar a sua operação contra milícias curdas no nordeste da Síria, independentemente do que qualquer pessoa diga. "Nunca vamos parar aquilo que começámos frente às milícias curdas PYD/YPG. Estamos a receber ameaças da esquerda e da direita a afirmarem para pararmos este progresso."

De acordo com Erdogan, o objetivo da ofensiva é "prevenir a criação de um corredor de terror pela fronteira a sul, e trazer paz à região", preservando a "integridade territorial da Síria e libertando as comunidades locais de terroristas".

Outro dos objetivos da operação é criar uma zona tampão de cerca de 30 quilómetros de extensão a partir da sua fronteira no norte da Síria e deslocar para a região uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia.



Esta sexta-feira, pelo menos oito pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas numa resposta da milícia curda YPG sobre a cidade turca de Nusaybin, na fronteira com o nordeste da Síria.