Filipe Nyusi, o presidente moçambicano, visitou as áreas mais atingidas de helicóptero. Há pessoas isoladas há cinco dias. Mais de 2.6 milhões de pessoas foram afetadas pelo Idai.

O ciclone Idai pode ter matado mais de mil pessoas só em Moçambique. Os números foram avançados pelo presidente Filipe Nyusi, que sobrevoou as zonas mais afetadas de helicóptero. O chefe de Estado diz ter visto corpos a boiar em rios. Até agora, há 84 mortos confirmados.





This just in: shocking footage from our team via helicopter that has just arrived in #Beira, #Mozambique. The devastation is widespread with barely a house intact following #CycloneIdaipic.twitter.com/BnyqVIJ9YF — IFRC Africa (@IFRCAfrica) 17 de março de 2019





Mais de 2.6 milhões de pessoas foram afetadas pelo Idai, considerado pelas Nações Unidas como o pior desastre relacionado com a meteorologia alguma vez registado no Hemisfério Sul.

O ciclone fez-se sentir com ventos de até 170 quilómetros por hora, tendo entrado através da cidade da Beira, Moçambique, há cinco dias. Atingiu de seguida o Zimbabué e o Malawi.

Muitas pessoas permanecem incontactáveis nas zonas mais remotas. Há estradas em que é impossível circular, e as chuvas causaram derrocadas de edifícios e submergiram aldeias. Há relatos de locais em que a água chegou a uma altura de seis metros.





VIDEO: Major damage in the centre of #Beira, northern Mozambique, after tropical cyclone Idai hit southern Africa on March 16 #CycloneIdai pic.twitter.com/aXr95LoAuP — AFP news agency (@AFP) 18 de março de 2019





"Há uma sensação das pessoas no terreno que ainda não foi conhecida pelo mundo sobre quão severo é este desastre", frisou à Reuters Matthew Cochrane, porta-voz da Federação Internacional da Cruz Vermelha. "O horror no seu total, o impacto só vai ser percebido nos próximos dias."

A diretora regional do Programa Alimentar Mundial, Lola Castro, destaca que há uma enorme área coberta por água. Para Clare Nullis, da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, as fortes chuvas pioraram o problema. "Se os piores medos se realizarem… podemos dizer que esta é um dos piores desastres relacionados com a meteorologia, com ciclones tropicais do Hemisfério Sul", relatou.

Na cidade da Beira, onde vivem 500 mil pessoas, a água não tem escapatória. "Não desaparecerá rapidamente", garantiu Nullis.





The number of people killed in the cyclone that has devastated Mozambique is likely to 'increase significantly', an aid agency has said https://t.co/is37fc4EmK pic.twitter.com/S5CX3qwt5D — Reuters Top News (@Reuters) 19 de março de 2019





Os rios Buzi, Pungoe (ambos junto a Beira) e o Save (a sul) estavam em risco de transbordar as margens.





"This is a real humanitarian disaster. More than 100,000 people are in danger" - Mozambican President Filipe Nyusi



More than 1,000 feared killed by Cyclone Idai in Mozambique https://t.co/QEWoATgiV4 @AFPgraphics pic.twitter.com/Nk1oJIkkz5 — AFP news agency (@AFP) 19 de março de 2019