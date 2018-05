Chuva na Índia causa 42 mortos e 47 feridos

Pelo menos 42 pessoas morreram e 47 ficaram feridas nas últimas 24 horas, na Índia, na sequência das fortes chuvas e ventos que já causaram quase 200 mortes este mês.

Pelo menos 42 pessoas morreram e 47 ficaram feridas nas últimas 24 horas, na Índia, na sequência das fortes chuvas e ventos que já causaram quase 200 mortes este mês, disseram as autoridades. No estado de Uttar Pradesh (norte), um dos mais atingidos nas últimas semanas, as tempestades causaram, entre domingo e hoje, 29 mortos e 35 feridos, bem como a morte de nove animais, disse um porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres (NMDA) indiana, Abhishek Shandilya.

No sul, em Andhra Pradesh, a chuva e o vento resultaram na morte de nove pessoas, enquanto em Howrah, no estado de Bengala oriental, quatro crianças morreram e outra ficou ferida, declarou a mesma fonte. As tempestades também abalaram a capital, onde pelo menos 11 pessoas ficaram feridas e grande parte da cidade sofreu apagões temporários.

O Departamento de Meteorologia da Índia mantém hoje, em seis estados do norte e leste do país, um alerta máximo para as tempestades, com previsão de rajadas de vento de até 70 quilómetros por hora.

A época das monções, ventos sazonais que geralmente atingem o terço norte do gigante asiático no final de Junho, é precedida por dois meses de altas temperaturas que podem exceder os 40 graus e fortes tempestades de vento. No ano passado, mais de 50 pessoas morreram e quase dois milhões foram afectadas pelas chuvas e inundações no nordeste da Índia, entre o início de Junho e meados de julho.