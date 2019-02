A medida integra-se no sistema de crédito social da China, um método usado pelo governo para modificar o comportamento das pessoas.

O governo chinês impediu 17,5 milhões de pessoas de andar de avião e 5,5 milhões de usar o comboio como castigo por ofensas como não pagar multas ou impostos. A medida integra-se no sistema de crédito social da China, um método usado pelo governo para modificar o comportamento das pessoas.



Os dados são do Centro de Informação do Crédito Público Nacional. Outras 128 pessoas foram impedidas de deixar a China por terem impostos em atraso. Também foram aplicadas penalizações – perda de pontos – por passear o cão sem trela.



Como funciona o cruzamento de informação? Através de sistemas de reconhecimento facial, sequenciação genética e processamento de dados, o governo chinês pretende instaurar a ordem ao aplicar castigos e recompensas às pessoas.



Ativistas dos direitos humanos criticaram este sistema por ser demasiado duro e incluir as pessoas em listas negras sem que elas o saibam, ou sem explicitar como podem restaurar o seu estatuto. Desde 2014 que estas medidas são aplicadas na China, e em 2020 deverão abranger todo o território. As empresas também são penalizadas por publicidade falsa. Houve ainda 290 mil bloqueios à ocupação de cargos de chefia em empresas e à constituição como representante legal de uma empresa.



De acordo com o site australiano ABC, algumas pessoas de minorias étnicas e muçulmanos foram obrigadas a doar amostras de sangue para compor uma base de dados genética. Foi revelado que uma empresa chinesa tem registado os movimentos de 2,5 milhões de pessoas na zona rural da China, usando pontos de segurança da polícia e câmaras de videovigilância para gravar os dados num sistema que se destina à aplicação em muçulmanos.



Mais de um milhão de uigures, cazaques e de outras minorias islâmicas em Xinjiang foram detidas em campos de reeducação, segundo as Nações Unidas.