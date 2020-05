O Governo da China está a promover a medicina tradicional do país como tratamento para a Covid-19, enviando remédios para países como Irão e Itália em forma de ajuda humanitária. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece benefícios em algumas formas de medicação tradicionais, mas pede cautela contra a desinformação sobre a eficácia de certos remédios.

Até hoje, ainda não foram encontrada uma cura ou sequer tratamentos que sejam 100% eficazes no combate à Covid-19. Alguns países estão a estudar medicamentos já existentes e, para já, um têm-se mostrado particularmente eficaz em reduzir o tempo da recuperação de doentes: o remdesivir, um anti-viral utilizado em pacientes hospitalizados em estado grave.

Mas na China, segundo a revista científica Nature, oficiais do governo e meios de comunicação estatais estão a fazer uma autêntica campanha de marketing sobre a eficácia da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) no alívio de sintomas da Covid-19 e na redução de mortes pela doença - mesmo sem provas que demonstrem que estes remédios funcionam.

Num comunicado divulgado pela própria Comissão Nacional de Saúde chinesa, em meados de abril, foi referido que mais de 90% dos casos do novo coronavírus na província de Hubei, onde a Covid-19 teve origem, foram tratados com medicina tradicional chinesa.

Para combater a Covid-19, a China criou três versões de um protocolo de tratamentos para casos graves e críticos do novo coronavírus e anunciou que mais de 90% dos pacientes tinham sentido alívio em sintomas como febre, fatiga, tosse ou dificuldade respiratória - os sintomas comuns da doença.

Mas cientistas de fora da China dizem que, embora a eficácia destes tratamentos de MTC ainda esteja a ser examinada, os testes não estão a ser suficientemente rigorosos e é improvável que levem a resultados credíveis.

E a China não é a única a ter promovido tratamentos que não provaram ter, ainda, qualquer efeito sobre a Covid-19. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma campanha para o fármaco hidroxicloroquina, um medicamento usado contra a malária com vários efeitos secundários e cuja eficácia para a Covid-19 ainda estava a ser estudada. Em Madagáscar, o presidente, Andry Rajoelina, fez de um chá à base de artemísia a cura da Covid-19 e até exportou a bebida para países como a Guiné-Bissau.

O que difere a China destes países é que, por contraste, a abordagem sobre a medicinal tradicional foi aclamada pela comunicação social - onde a crítica é muda. E o próprio setor recebe, todos os anos, milhares de milhões de euros do governo.

Decoctos, misturas de ervas e terapias injetáveis

A abordagem da China à Covid-19 recorrendo à MTC começou em março, com a recomendação de tratamentos que incluiam comprimidos, terapias injetáveis ??e receitas para fazer chás de ervas - os tradicionais decoctos. Por coincidência, ou não, foi também por essa altura que o número de casos começou a baixar e a ameaça do novo coronavírus foi contida no país.

De acordo com meios chineses, a Admnistração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa indicou três fórmulas e três medicamentos que "provaram" ser um tratamento com eficácia e o jornal China Daily, apontou que misturas de ervas chamadas Jinhua Qinggan, usadas no combate contra a H1N1 em 2009, tinha efeito em pacientes com sintomas "moderados a leves" - testando negativo para a Covid-19 dois dias depois.

Na página da Academia Médica de Ciências da China, que conduziu os testes, apenas é descrito que os três medicamentos aprovados são seguros e eficazes: um deles trata os sintomas da Covid-19, outro impede que os casos se tornem graves e um terceiro reduz o tempo que um paciente demora até testar negativo. Mas as provas quanto à veracidade destes testes não são convincentes.

OMS pede cautela contra a desinformação sobre medicamentos

Inicialmente, a OMS desencorajou o uso de medicinal tradicional no combate à Covid-19. Na própria página da organização, durante os primeiros meses da pandemia, os medicamentos eram listados como "não eficazes contra a Covid-19" e "perigosos". Mas o aviso foi entretanto removido.

Esta terça-feira, a Organização Mundial de Saúde reconheceu os benefícios da utilização de formas de medicação tradicionais.

"A OMS reconhece que a medicina tradicional, complementar e alternativa tem vários benefícios, e África tem um longo histórico de medicina tradicional, com os praticantes a desempenharem um papel fundamental no cuidado das populações", afirma em comunicado divulgado pela ONU.

Em especial, a OMS pronunciou-se sobre o chá de Madagáscar, à base de artemísia.

"Plantas com propriedades medicinais, como a Artemisia annua [espécie de artemísia], estão a ser consideradas como possíveis tratamentos para a covid-19 e a sua eficácia e efeitos secundários devem ser testados", aponta o comunicado.

No entanto, no esclarescimento, não foi feita qualquer referência à medicina tradicional chinesa, apenas alertando que é necessário que haja cautela contra a desinformação sobre a eficácia de certos remédios.

"Muitas plantas e substâncias estão a ser apontadas sem a mínima prova de qualidade, segurança ou eficácia. O uso de produtos para o tratamento da covid-19 que não tenham sido fortemente investigados podem colocar as pessoas em perigo, dar uma falsa sensação de segurança e distraí-los da lavagem de mãos e do distanciamento social, que são cruciais na prevenção da covid-19", constata o comunicado.

Até ao momento, a OMS deu autorização a 14 países na comercialização de pelo menos 89 produtos de medicina tradicional. Destes, "43 foram incluídos em listas de medicamentos essenciais à escala nacional", refere a própria organização.