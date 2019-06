A China disse hoje apoiar a forma como Hong Kong lidou com a manifestação contra a proposta de lei que permite extradições para o continente chinês, após a polícia usar gás lacrimogéneo e balas de borracha.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang considerou que os protestos na Região Administrativa Especial chinesa de Hong Kong "não são uma manifestação pacífica", mas antes um "flagrante tumulto organizado".

O porta-voz acrescentou que "nenhuma sociedade civilizada, regida pela lei, toleraria ações ilegais que perturbam a paz e a tranquilidade".

Geng condenou ainda a "interferência" da União Europeia (UE) nos assuntos internos da China.

A UE apelou na quarta-feira, em comunicado, para que os direitos fundamentais da população de Hong Kong "sejam respeitados" e que "a moderação seja exercida por todos os lados".

O protesto em Hong Kong forçou a legislatura a cancelar as sessões de quarta-feira e de hoje, adiando o debate sobre a lei de extradição.

No domingo, centenas de milhares de pessoas protestaram contra aquela proposta de lei, com os organizadores a falaram de mais de um milhão de pessoas na rua e as forças policiais a admitirem apenas a participação de 240 mil.

Os defensores da lei argumentam que, caso se mantenha a impossibilidade de extraditar suspeitos de crimes para países como a China, tal poderá transformar Hong Kong num "refúgio para criminosos internacionais".

Os manifestantes dizem temer que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garanta a salvaguarda dos direitos humanos.

A imprensa estatal chinesa só hoje referiu os protestos, caracterizando-os como um "tumulto" e acusando os manifestantes de "atos violentos".

Num editorial acompanhado da foto de um polícia ensanguentado, o jornal estatal China Daily acusa os manifestantes de estarem a usar o projeto de lei "para manchar a imagem do governo".

A agência noticiosa oficial chinesa Xinhua afirma que os manifestantes usaram "barras de ferro afiadas" e atiraram tijolos contra a polícia.

O Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC), descreveu também como "violentos" os protestos em Hong Kong e atribuiu-os à interferência de "poderosas forças estrangeiras".

O jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC, considerou que "sem a interferência de poderosas forças estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, os grupos da oposição não teriam a capacidade de protagonizar incidentes tão violentos em Hong Kong".

O jornal cita vários portais noticiosos de Hong Kong, próximos do Governo central, para descrever os manifestantes como "separatistas extremistas", armados com "garrafas cheias de gás e tinta, ferramentas, barras de ferro e catapultas, para atacar a polícia".

A polícia usou gás lacrimogéneo, ‘spray’ de pimenta e balas de borracha para dispersar os manifestantes, na quarta-feira.

Cerca de 70 pessoas ficaram feridas.