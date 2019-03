Human Rights Watch.

A pesquisa de três anos revela crimes de tráfico humano em que centenas de mulheres eram vendidas, em muitos casos pelas próprias famílias, a famílias chinesas como "noivas". Uma vez na China, eram trancadas e violadas por vários homens até que engravidassem.

O relatório sublinha a ineficácia dos governos da Birmânia e China para evitar que estes crimes acontecessem.De acordo com o documento, as mulheres de Kachin e Shan, estados da Birmânia, são traficadas para a China pela fronteira norte do país onde nasceram. O relatório é baseado em entrevistas a 37 sobreviventes e familiares da comunidade local e oficial da Birmânia e descreve como as vítimas confiavam nas promessas de trabalho indicadas por familiares e conhecidos que acabavam por vende-las por 2.600 a 11.500 euros a famílias na China.Heather Barr, co-diretora dos direitos das mulheres da Human Rights Watch e autora do relatório acusa os dois países de 'desviarem o olhar'.

"A escassez de meios de subsistência e a proteção básica dos direitos tornaram estas mulheres presas fáceis para os traficantes, que têm poucas razões para temer a aplicação da lei em ambos os lados da fronteira", aponta Heather Barr.

Uma mulher vendida quando tinha 16 anos relata como tudo aconteceu.



"A família levou-me para um quarto. Naquele quarto, fui amarrada e trancaram a porta por um ou dois meses. Quando chegava a hora das refeições, eles mandavam a comida para o quarto. Eu chorava... Cada vez que um chinês me levava as refeições, violava-me", conta a birmanesa.



As sobreviventes afirmam ainda que as famílias chinesas pareciam mais interessadas em ter um bebé do que uma "noiva". Quando as mulheres e meninas traficadas davam à luz um bebé, muitas conseguiam escapar, mas geralmente às custas de deixar o filho para trás. Tinham pouca esperança de ver a criança novamente.



Quando regressavam à Birmânia, as sobreviventes enfrentavam o trauma e o estigma enquanto tentavam reconstruir as suas vidas.