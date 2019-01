Oito mineiros desaparecidos após terramoto na Polónia

Onze equipas de resgate encontram-se na operações de salvamento em Rudna, naquela que é a maior mina de cobre da Europa.

Oito mineiros foram dados como desaparecidos esta terça-feira após um terramoto ter abalado uma mina de cobre na Polónia, avança Reuters. O incidente aconteceu na cidade de Rudna, a cerca de 110 quilómetros da fronteira com a Alemanha.



A porta-voz da companhia mineira KGHM Polska Miedz, Anna Osadczuk, adiantou à agência noticiosa que o terramoto atingiu a mina às 13h53 desta terça-feira (12h53 em Portugal), com epicentro na cidade de Obiszow, onde os mineiros se encontram a 770 metros de profundidade. "A operação de resgate está em curso. Onze equipas de intervenção estão a participar nas operações de salvamento. Ainda é difícil estimar o tempo que levará", afirmou, referindo também que sete mineiros foram já assistidos e levados até ao hospital.



Inicialmente, a empresa anunciou que estariam nove mineiros desaparecidos mas, entretanto, atualizou o número para oito. No local estavam 32 pessoas. registado pelas 12h53



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pl" dir="ltr">W tej chwili poszukiwanych jest 8 górników po wstrzasie w ZG Rudna. Caly czas trwa akcja ratownicza.</p>— KGHM Polska Miedz (@kghm_sa) <a href="https://twitter.com/kghm_sa/status/1090293016382898176?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de janeiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Em 2016, oito mineiros morreram após um terramoto que provocou a queda de rochas no interior da mina de Rudna, a maior mina de cobre da Europa.