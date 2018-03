O presidente do governo eleito do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, renunciou temporariamente à liderança da Generalitat. A decisão, anunciada num vídeo nas redes sociais, surgiu depois do parlamento catalão ter votado uma moção que considerava a sua destituição "ilegal e ilegítima".Para o seu lugar, Puigdemont indicou o número dois da lista do Juntos pela Catalunha, Jordi Sánchez, que está detido preventivamente acusado do crime de sediação.A resolução foi aprovada depois de várias semanas de bloqueio político na Catalunha, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional de proibir uma nova investidura deCarlesPuigdemont, que fugiu para a Bélgica.

A lista Juntos pela Catalunha de Carles Puigdemont foi a mais votada do bloco independentista nas eleições de 21 de Dezembro último que no seu conjunto tem 70 dos 135 deputados regionais eleitos.