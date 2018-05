Foi aprovada esta sexta-feira no parlamento da Catalunha uma reforma legislativa que possibilita a investidura de líderes do governo regional através de videoconferência. Desta forma, governantes catalães vão poder exercer as suas funções a partir de fora do território espanhol.Esta nova lei foi aprovada com 70 votos a favor, onde se encontram os partidos independentistas Juntos pela Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e Candidatura de Unidade Popular (CUP) e 64 votos contra, provenientes de partidos unionnistas (Ciudadanos, PSC, Catalunha em Comum-Podemos e PP).Em teoria, esta reforma permite que Carles Puidgemont possa tomar posse enquanto presidente da Catalunha.Recorde-se que o antigo líder catalão foi deposto pelo estado espanhol após o referendo pela independência catalã. De momento, encontra-se em liberdade sob fiança na Alemanha, à espera de uma decisão respeitante à sua extradição.Recentemente, Puigdemont admitiu que encara a sua situação como "provisória" e prefere não fazer planos de "futuro". "A opção mais realista é não ter um plano para o futuro. No pior dos cenários, serei extraditado para Espanha. Isso significa que o meu futuro estará claro: décadas na prisão. Se não, provavelmente passarei muitos anos no exílio", disse Puigdemont ao suplemento do diário The Times.