O degelo das calotes polares está a levar ao aumento de casos de canibalismo entre ursos polares no Ártico, revela um especialista russo. Mas há vários outros motivos a influenciarem este aumento exponencial de casos."É um facto consolidado que há canibalismo entre ursos polares, mas estamos preocupados porque esses casos que antigamente eram raros passaram a ser mais recorrentes", explicou Ilya Mordvintsev, especialista em ursos polares no Instituto moscovita de Severtsov, à agência noticiosa Interfax.Durante uma palestra em São Peterburgo, Mordvintsev explicou que este comportamento se pode dever à falta de comida e que muitas vezes, a falta de alimento "leva os machos mais fortes a atacar as fêmeas com crias".Outro dos motivos que pode ter causado este pico em casos de canibalismo terá sido a maior presença de humanos no Ártico, tendo um dos principais habitats destes animais, o golfo de Ob, é atualmente um local bastante movimentado onde barcos se abastecem com gás natural. A Rússia tem, inclusive, planos para aumentar o número de exportações de gás a partir daquela zona do planeta.