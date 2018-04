Suspeitas de abuso sexual de menores está a assolar o futebol da Argentina. Depois de terem sido noticiados, na passada semana, alegados casos de pedofilia nas escolas do Independiente, com sete vítimas nos seus escalões jovens, o escândalo chegou a um dos maiores clubes do país: o River Plate.Segundo a imprensa local, o caso de abuso de menores no River Plate está relacionado com a denúncia de um médico que trabalhou no clube durante sete anos.

Com a dimensão que do futebol na Argentina, centenas de jovens naturais do interior do país tentavam a sua sorte para fugir da pobreza mas viam-se integrados em esquemas de prostituição de menores. De acordo com a justiça argentina, os futebolistas terão recebido dinheiro para poderem visitar as respectivas famílias como contrapartida.

María Soledad Garibaldi lidera o caso que mostra uma rede de abuso de menores desde os 14 anos dos escalões de futebol de formação. A procuradora suspeita que os pedófilos "ofereciam um pouco de dinheiro, o bilhete de viagem para as crianças visitarem os pais ou umas sapatilhas novas". "Estes eram jovens que não tinham maneira de conseguir estes privilégios e alguns eram mantidos no clube, exclusivamente para aquilo. Recebiam entre 200 a 800 pesos [entre 8 e 32 euros] em função do que faziam", conta Garibaldi.

Entre os detidos estará um árbitro, Martín Bustos, um famoso representante de actores, Leonardo Cohen Arazi, um agente de jogadores e responsável pelas categorias de formação do Independiente, Alejandro Carlos Dal Cin e um organizador de torneios infantis, Juan Manuel Díaz Vallone. A denúncia do caso surgiu na sequência de uma consulta, em que uma das vítimas explicou todo o processo ao psicólogo do clube de Avellaneda.

"Os meninos já o tinham interiorizado. Quase todos tinham namorada mas para eles só pelo dinheiro. Era a sua maneira de obter coisas fora do seu alcance como um novo par de sapatilhas. Agora, passados anos, começam a dar-se conta de que foram vítimas. E estas pessoas sabem que os jovens estavam vulneráveis, longe dos pais e muitos deles sem sequer dinheiro para os poder visitar. Os abusadores até passavam entre si os números das crianças que estavam mais dispostas", explica Garibaldi.

Agora, uma nova denúncia no River Plate, de onde saíram da sua formação figuras ilustres do futebol mundial como Pablo Aimar, Javier Saviola e Radamel Falcao, multiplicaram o escândalo. Segundo uma médica que trabalhou no clube entre 2004 e 2011, teriam sido pelo menos três crianças a ser abusadas (dois meninos e uma menina), embora não haja dados concretos sobre os abusados ou os abusadores.