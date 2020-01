Caso de Julen, o bebé que caiu num poço, não vai a julgamento

o dono do terreno em Totalán e o

umprir um ano de prisão, com pena suspensa, e pagar uma indemnização aos pais do bebé, José Roselló e Victoria García. O ministério público espanhol já deu o aval ao acordo, que carece agora de ratificação por um juiz.



Estavam previstas falar no Tribunal de Instrução n.º 9 de Málaga 50 testemunhas e especialistas. O espanhol incorria numa pena de prisão de até três anos.





O relatório final concluiu que o bebé morreu no dia 13 de janeiro e que, devido à queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico. Os resultados revelaram ainda que "o tempo de sobrevivência foi curto" e que Julen morreu poucos minutos após ter batido com a cabeça.





A menos de 24 horas de o caso começar a ser julgado, os pais de Julen e o dono do terreno em Málaga, Espanha, onde se encontra o poço no qual morreu o bebé de dois anos terão chegado a um princípio de acordo, o que evitará o início do julgamento, avançam os meios do comunicação espanhóis.Segundo confirmaram fontes judiciais à Europa Press, David Serrano,único acusado da morte de Julen, em janeiro de 2019, terá aceitado cDurante a manhã desta segunda-feira, no acordo alcançado antes da primeira de seis sessões que estavam agendadas para terça-feira, David Serrano declarou-se culpado do crime de homicídio por negligência. Além de um ano de pena suspensa e de uma indemnização de 25 mil euros paga de imediato, o homem terá que pagar o restante em pagamentos mensais de 50 euros, uma vez que está desempregado e declarou insolvência. De acordo com El Mundo, que cita fontes judiciais, a indemnização total será de cerca de 180 mil euros. Julen Roselló caiu no dia 13 de janeiro de 2019 num poço ilegal em Totalán, enquanto a família almoçava sem se aperceber que o bebé tinha desaparecido. O corpo de Julen, que caiu num furo de captação de água, com cerca de 100 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, só foi recuperado 13 dias depois. Mais de 300 pessoas participaram na operação de resgate."Maldita a manhã em que me levantei naquele dia", disse em entrevista ao El Español, David Serrano, de 36 anos, sobre aquela manhã de janeiro. "Não é fácil viver com isto às costas. Foi o ano mais difícil da minha vida, sem dúvida. É uma mistura de culpa e desespero", assegurou, dias antes daquele que seria o primeiro em que se sentaria no banco dos réus."Aconteça o que acontecer, nunca o vou esquecer. Tenho gravado cada instante na minha memória. Os gritos, os pais a chorar, a minha mulher. É uma dor indescritível", contou.