Dezenas de pessoas tentaram entrar no reboque na tentativa de conseguir fugir daquele país em direção à Europa.

Foram momentos de desespero vividos por um casal de camionistas portugueses de Vila Verde em Nador, Marrocos, no passado sábado, ao serem "atacados" por centenas de migrantes de várias nacionalidades que queriam entrar no reboque na tentativa de conseguir fugir daquele país em direção à Europa.



De repente e sem aviso, os migrantes "invadem" os veículos e tentaram tudo para conseguirem escapar: "Nós estamos em andamento e eles metem-se à frente dos camiões. Mandam os camiões parar e, naquela altura em que paramos, somos envolvidos por multidões que tentam sair do país clandestinos. Sobem pelos camiões, abrem as portas… é uma coisa fora do normal do que estamos habituados a ver", explica Manuel Terrinha.



