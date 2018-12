Serviço Florestal dos EUA divulgou vídeo do evento para revelar o sexo do bebé que provocou um incêndio que deu prejuízos de mais de 7 milhões de euros em Abril de 2017.

O objectivo era revelar o sexo do bebé de uma maneira criativa mas a ideia de um casal em lançar explosivos coloridos no estado do Arizona, nos Estados Unidos, correu horrivelmente mal. Os engenhos provocaram um incêndio que queimou 19 hectares em Abril de 2017, causando um prejuízo de mais de 7 milhões de euros.

A ideia foi de Dennis Dickey, um polícia de 37 anos que activou, com a mulher, um explosivo com pó de cor azul para anunciar a família e amigos que o filho seria um menino. Imagens divulgadas esta terça-feira mostraram a dimensão da brincadeira, que obrigou mais de 200 pessoas a saírem das suas casas nos estados de Arizona e Novo México. Mais de 800 bombeiros tiveram de combater as chamas provocadas pela explosão.





#ShockingVideo: WATCH- Shocking new video shows US Border Patrol agent’s planned explosion that started 47,000 acre Arizona wildfire in April 2017 pic.twitter.com/JvAzalQsNz — Amazing Videos (@AmazingVids_) 27 de novembro de 2018







Dennis alertou as autoridades para o acidente logo no momento e, em Setembro, declarou-se culpado por iniciar o incêndio. Foi condenado, no mês passado, a cinco anos de liberdade condicional ao pagamento de uma multa de 88 mil euros, além de indeminizações de 500 dólares por mês nos próximos 20 anos.