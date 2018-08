Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Casa Branca: EUA e China discutiram como alcançar uma relação económica “justa”

As reuniões entre membros dos EUA e da China terminaram, com a Casa Branca a realçar que as discussões se centraram na forma como é que os dois países podem ter uma relação económica “justa”.