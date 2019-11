Serviços Secretos investigam carro suspeito junto à Casa Branca

Os Serviços Secretos investigam esta quinta-feira um veículo suspeito junto à Casa Branca.

Secret Service continue to search a Mercedes SUV inside a WH barrier. pic.twitter.com/FW7yfJi158 — Sam Sweeney (@SweeneyABC) November 21, 2019

A polícia de Washington fechou as ruas que dão acesso à Casa Branca, mas já foram reabertas.Um suspeito foi detido pelas autoridades, segundo a ABC.Está uma investigação em curso, com polícia, Serviços Secretos e brigada de minas armadilhadas no local.Existem relatos de um carro que embateu contra a barreira e ainda de um segundo carro que seguiu o primeiro.