Um carro armadilhado com explosivos explodiu na quarta-feira em Mogadíscio, na capital da Somália, perto de um hotel e restaurantes, provocando a morte de 11 pessoas, avança a Reuters. "Até agora, carregámos os corpos de 11 pessoas mortas e outras 16 feridas. O número de vítimas deve subir", informou o responsável pelos serviços de emergência médica, Abdikadir Abdirahma.

A explosão destruiu dois restaurantes e carros estacionados na área, originando uma explosão de fumo na tarde de quarta.

O ataque ainda não foi reivindicado. A zona era frequentada por militantes islâmicos do grupo terrorista al Shabaab.

No sábado passado, 15 pessoas morreram em duas explosões e o tiroteio entre forças de segurança e militantes do al Shabaab também na capital. O ministro do Trabalho da Somália, Saqar Ibrahim Abdalla foi uma das vítimas do atentado.