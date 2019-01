A Polónia exportou 2,7 mil toneladas de carne suspeita proveniente de um matadouro que abatia animais doentes e abastecia dez países da União Europeia. De acordo com informações avançadas pelo canal TVN24, Portugal está entre os Estados-membros que terão recebido esta carne mas, ao jornal Público, o Ministério da Agricultura garante que ainda não foi detetado qualquer problema.

Uma reportagem emitida no passado sábado pelo canal polaco mostrava animais doentes a serem abatidos num matadouro a pouco mais de cem quilómetros de Varsóvia, com o objetivo de que a sua carne fosse vendida para consumo humano. Imagens captadas de forma clandestina indicavam que o controlo veterinário no matadouro era escasso e que, ao preparar a carne antes de a vender, os trabalhadores retiravam feridas, tumores ou outros indícios de que a carne estaria imprópria para consumo.