Vários milhares de manifestantes independentistas estão concentrados desde o final da tarde desta quinta-feira no bairro de Gràcia, em Barcelona, impedindo o tráfego rodoviário em vários pontos daquela zona da cidade catalã. A ação, convocada pelo Comité de Defesa da República (Comités de Defensa de la República – CDR), marca o quarto dia consecutivo de contestação em Barcelona, depois do Supremo Tribunal espanhol ter condenado, na segunda-feira, os principais dirigentes políticos catalães envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.



Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, as pessoas corresponderam a uma convocatória para as "olímpiadas republicanas", estando as ruas ocupadas por protestantes a realizarem diversos tipos de jogos e brincadeiras. A polícia urbana de Barcelona está a informar que a circulação rodoviária para aquela zona está a ser desviada para outra área da cidade catalã. Um ambiente até ver mais tranquilo do que o vivido nas últimas três noites na capital da região aútonoma.





En la convocatoria de las ‘olimpiadas republicanas’ juegan al pañuelo a la pata coja. Hay mucha gente, que ocupa ya dos manzanas de paseo de Gràcia. El ambiente festivo solo se interrumpe cuando silban al helicóptero de @mossos https://t.co/Ir20QdQ2bj… pic.twitter.com/hZLrQCexvR — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) October 17, 2019







Redes de Volleyball y porterías improvisando un partido de fútbol cortan la avenida de Diagonal a la altura de paseo de Gràcia en la ‘acampada republicana’ https://t.co/MJuSZntnlB pic.twitter.com/GYkj8vyGfA — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) October 17, 2019

Em outra zona da cidade, pouco mais de 100 pessoas concentraram-se na praça Artós, no bairro Sarrià, respondendo à convocação de grupos conotados com a extrema-direita espanhola. Munidos de bandeiras espanholas, os manifestantes gritavam, entre outras frases de ordem, "Sou espanhol, espanhol". Segundo a TVE, chegaram a viver-se alguns momentos de tensão entre os elementos da extrema-direita e as autoridades policiais catalãs, os Mossos d'Esquadra, que tiveram que intervir. E mais do que uma vez. Depois dos confrontos com as autoridades, os elementos ultras tentaram deslocar-se para zona onde se concentram os independentistas, sem autorização. Na zona de Balmes, as autoridades voltaram a carregar sobre os elementos de extrema-direita.





Así han sido las cargas de los Mossos en Barcelona contra ultras de extrema derecha que han gritado frases como "separatistas hijos de puta" o "Puigdemont a prisión" https://t.co/q9xFGjVWNX | SER Catalunya pic.twitter.com/VhcdsIzzrS — Europa Press (@europapress) October 17, 2019



Os confrontos continuam a gerar problemas de várias ordens à cidade catalã. Só esta quinta-feira, foram cancelados 42 voos que partiam ou chegavam a Barcelona, segundo dados divulgados pelos jornais espanhóis: 36 da Vueling e 6 da Ibéria.



A cidade de Barcelona tornou-se, desde a noite de segunda-feira, cenário de confrontos entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra as autoridades. Cerca de 100 pessoas foram detidas e 194 agentes da polícia ficaram feridos desde o início dos protestos.



Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017. Os juízes decidiram condenar nove deles a penas de até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.



(notícia atualizada às 21h14 com informações sobre as movimentações do grupo de extrema-direita)