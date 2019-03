Philippe Barbarin, condenado a seis meses de prisão por não ter denunciado um padre que abusou sexualmente de vários menores, anunciou que apresentará a renúncia ao papa Francisco.

Numa breve declaração lida perante os media, o prelado declarou "compaixão" pelas vítimas, enquanto os seus advogados anunciaram que recorrerão da sentença determinada em primeira instância.



"Decidi ir ver o santo padre para lhe apresentar a minha demissão. Receber-me-á nos próximos dias", afirmou o cardeal.



Barbarin, de 68 anos, e há 17 à frente de uma das dioceses de maior tradição do país, sentou-se no banco dos réus juntamente com outros responsáveis eclesiásticos em janeiro, acusados de não terem denunciado os abusos cometidos contra menores durante 25 anos pelo padre Bernard Preynat.



O caso tornou-se público a 23 de outubro de 2015, dia em que a diocese de Lyon revelou que tinha recebido queixas contra o padre Bernard Preynat por "agressão sexual a menores" cometida 25 anos antes.